Sesc abre processo seletivo para Auxiliar de Saúde Bucal

O Sesc MS está com vagas abertas para Auxiliar de Saúde Bucal para atuar em Dourados. Os interessados devem se inscrever até o dia 05 de março no site do Sesc.

A vaga é destinada a profissional que já tenha experiência. A dedicação semanal é de 30 horas, com salário de R$ 1.469,00, mais benefícios. Entre os pré-requisitos os candidatos devem ter Ensino Médio completo, formação técnica em ASB, experiência na função, vivência em atendimento ao cliente, conhecimento em Normas de Biossegurança e Legislação Saúde – ANVISA, registro no Conselho e disponibilidade de horário e trabalho aos finais de semana.

Serviço – Os editais de seleção podem ser conferidos no site http://www.sescms.com.br/processoseletivo onde deve ser feita a inscrição. Mais informações pelo telefone (67) 3311-4346.