São Paulo joga por vitória para evitar seu maior vexame na Copa do Brasil

A Copa do Brasil se caracteriza por colocar, em suas primeiras fases, grandes equipes do futebol brasileiro para duelar com times mais modestos e de pouca expressão no cenário nacional. Só isso já dá ao clube grande uma certa obrigação de passar pelo adversário. Mas, no caso do São Paulo, esse peso será dobrado nesta quarta-feira, contra o PSTC, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Café, em Londrina.

O Tricolor carrega a responsabilidade pelo favoritismo natural e também um agravante, que é evitar seu maior vexame na Copa do Brasil. Isso porque o São Paulo nunca foi eliminado para um adversário que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, competição que o PSTC estreou apenas ano passado e sequer passou da primeira fase.

A Copa do Brasil deste ano é outra competição que o time de Cornélio Procópio jamais havia participado em seus 22 anos de existência. Fora tudo isso, o São Paulo também superou a primeira fase do torneio por mata-mata em todas as oportunidades que teve, e busca um título inédito, que faz falta em sua galeria de troféus. O máximo que o Tricolor Paulista conseguiu até hoje foi um vice-campeonato em 2000, quando acabou sucumbindo diante do Cruzeiro.

Vale lembrar que ano passado a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil aconteceu contra o Juventude, que em 2016 era integrante da Série C do Brasileirão, apesar de ser um tradicional time do Rio Grande do Sul e ter, inclusive, o título que falta aos são-paulinos.

A Copa do Brasil é disputada desde 1989 e o São Paulo entra na competição esse ano pela 17ª vez. Depois de passar pelo Moto Club, no Maranhão, com uma vitória por 1 a 0, nesta quarta o time de Rogério Ceni pode encontrar mais dificuldades por causa da mudança no regulamento.

A CBF determinou que justamente a partir de 2017 toda a segunda fase também seja disputada em jogo único, mas sem a vantagem do empate para ninguém. Ou seja, empate é sinônimo de pênaltis e só a vitória no tempo normal garante a vaga direta.

Confira histórico de eliminações do São Paulo na Copa do Brasil:

1990 – Quartas de final (Criciúma)

1993 – Quartas de final (Cruzeiro)

1995 – Quartas de final (Grêmio)

1996 – Oitavas de final (Internacional)

1997 – Oitavas de final (Vitória)

1998 – Quartas de final (Vasco)

1999 – Oitavas de final (Botafogo)

2000 – Vice-campeão (Cruzeiro)

2001 – Quartas de final (Grêmio)

2002 – Semifinal (Corinthians)

2003 – Quartas de final (Goiás)

2011 – Quartas de final (Avaí)

2012 – Semifinal (Coritiba)

2014 – Terceira fase (Bragantino)

2015 – Semifinal (Santos)

2016 – Oitavas de final (Juventude)

Da Gazeta Esportiva