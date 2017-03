Ricardo Oliveira e Lucas Lima treinam e devem jogar contra o Corinthians

O técnico Dorival Júnior recebeu uma boa notícia no treinamento desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Após ficarem afastados das outras atividades da semana, Lucas Lima e Ricardo Oliveira treinaram com bola e podem ser reforços do Santos para o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 10 sentiu dores após a derrota para o São Paulo, no último dia 15. Ele recebeu faltas duras de Thiago Mendes e Cícero, em sequência, e teve um estiramento no ligamento colateral do joelho. Desde então, o meia ficou fora dos jogos contra Ferroviária, Ituano e Botafogo-SP.

Como começou a treinar apenas nesta quinta, Lucas Lima ainda é dúvida para o clássico. Caso ele não tenha condições de jogo, Bruno Henrique segue como titular e Vitor Bueno é recuado para o meio de campo.

Já Ricardo Oliveira treinou com uma touca na cabeça. O centroavante, que levou 15 pontos na orelha direita, após um choque no jogo contra o Botafogo-SP, no último final de semana, foi reavaliado por um médico especialista e acabou sendo liberado para o treino desta quinta. A comissão técnica espera contar com o camisa 9 no clássico. Porém, Kayke pode assumir o posto caso o artilheiro seja vetado.

O provável time titular do Peixe contra o Timão deve ser formado por Vladimir; Victor Ferraz, Cleber (Lucas Veríssimo), Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima (Bruno Henrique); Copete, Vitor Bueno e Ricardo Oliveira (Kayke).

Da Gazeta Esportiva