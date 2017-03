Reinaldo prestigia posse de novos desembargadores do TJMS

O governador Reinaldo Azambuja participou nessa quarta-feira (8) da solenidade de posse dos novos membros da mais alta corte da justiça estadual. O evento foi realizado no plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, três juízes foram promovidos ao cargo de desembargador, sendo José Ahmad Netto e Geraldo de Almeida Santiago por merecimento e Jairo Roberto de Quadros por antiguidade, conforme a Lei 4.906/2016. Todos os magistrados apresentados devem atuar em Câmaras Criminais e compor Seções Criminais.

Os empossados iniciam os trabalhos no TJMS reafirmando o compromisso com a justiça e com a defesa dos direitos dos cidadãos.

Além do governador Reinaldo Azambuja, a solenidade que marcou o anúncio dos novos desembargadores contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Divoncir Shreiner Maran, procurador geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Paulo Passos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, secretário de Estado de Justiça e Segurança Publica (Sejusp), José Carlos Barbosa, entre outras autoridades.

Histórico dos desembargadores empossados

José Ale Ahmad Netto nasceu em Paraguaçu Paulista, se formou na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (SP) em 1983 e cinco anos depois estreou na magistratura em Mato Grosso do Sul, na 9ª circunscrição, depois de ser aprovado em concurso de Provas e Títulos.

Jairo Roberto de Quadros, sul-mato-grossense de Nova Andradina, é formado pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmat), turma de 1983, e ingressou na magistratura de Mato Grosso do Sul em janeiro de 1989, na 3ª circunscrição.

O novo desembargador Geraldo de Almeida Santiago é campo-grandense, formado em 1983 pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmat). Ele ingressou na magistratura sul-mato-grossense em junho de 1988, na 7ª circunscrição.