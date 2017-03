PRF recupera na BR-267 veículo roubado em Brasília/DF

Na manha desta quinta-feira, 09, durante fiscalização na BR-267, Km 47, em Guia Lopes da Laguna, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo Fiat/Strada ADV com placas aparentemente de Betim/MG, conduzido por um homem de 45 anos, que seguia para fronteira do Paraguai sentido Bela Vista/MS.

Após vistoria a equipe constatou que número do motor e chassi estavam modificados. Em consulta ao sistema policial, o veículo possuía restrição de roubo/furto na cidade de Brasília/DF com data de registro do dia 07/02/2017.

Ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.