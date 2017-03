PRF recupera em Água Clara automóvel roubado e clonado em MG

No km 141 da BR 262, em frente à Unidade Operacional da PRF de Água Clara, por volta das 08h10 desta quinta-feira, 09, a equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um veículo Honda/City, placas aparentes OWU-5232, Belo Horizonte/MG, conduzido por T. R. S., 28 anos, vigilante.

Durante a abordagem, verificou-se que o CRLV do veículo apresentado possuía suspeita de inautenticidade bem como o automóvel possuía características de clone. Diante disso, os PRFs procederam à minuciosa identificação veicular e constataram a existência de adulteração no veículo. Verificou-se que a placa original do carro é OWR-4384, Contagem/MG com ocorrência de roubo/furto no sistema policial.

Perguntado sobre a origem do veículo, o condutor respondeu que comprou o carro há 2 meses, pelo valor de R$ 40.000,00, em uma agência de automóveis em Belo Horizonte/MG, a qual não se lembra o nome, e que estava indo para Campo Grande na residência de uma tia.

O motorista foi preso em flagrante por uso de documento falso e receptação sendo conduzido ileso e com o uso de algemas para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas. O carro foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Ele tem o valor de mercado de R$47.500,00 e, após perícia técnica, será devolvido ao seu proprietário.