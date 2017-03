PRF prende homem que transportava cocaína no estômago

Na tarde de sexta-feira (3), em Miranda, foi preso pela PRF um nigeriano refugiado no Brasil que transportava no estômago cápsulas de cocaína provenientes da Bolívia.

Ao fiscalizarem uma van no km 600 da BR 262, os policiais desconfiaram do comportamento do estrangeiro. O abordado foi conduzido até o hospital da cidade, onde após constatação por exames médicos foram expelidas 11 cápsulas que totalizaram quase meio quilo da droga.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Campo Grande.