PRF apreende quase 400 kg de maconha e recupera veículo

Na manha dessa quinta-feira (09), por volta das 7h da manhã, na BR 267 KM 141, em Nova Andradina, a PRF apreendeu quase 400 kg de maconha.

A ocorrência começou quando policiais rodoviários federais foram informados de um acidente na altura do km 143. Quando chegaram ao local, eles encontraram, em meio a vegetação, o veículo FIAT/Pálio, já abandonado, e com inúmeros tabletes de maconha.

Ao checarem os identificadores do veículos foi constatado que as placas não eram do automóvel, e que o veículo era fruto de roubo/furto, na cidade São Miguel do Iguaçu/PR.

Após pesagem, a maconha totalizou 398,860 kg, acondicionada em 368 tabletes.

Ocorrência encaminhada à Polícia Judiciária local.