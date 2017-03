PRF apreende maconha, revólver, munições e cédulas falsas com passageiro de ônibus

Na madrugada dessa terça-feira, 07, a PRF apreendeu 31,36 kg de maconha no bagageiro externo de um ônibus de viagem, em fiscalização na UOP Capey, em Ponta Porã. Foram encontrados diversos tabletes de maconha em uma mala, uma bolsa e uma mochila, que totalizaram 40 tabletes.

Através das etiquetas adesivas afixadas nas bagagens, identificou-se o proprietário, um servente de pedreiro, de 23 anos, residente na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

No bagageiro interno, junto com pertences do suspeito, foram achados ainda, um revólver calibre 22, marca Doberman, de fabricação argentina, com numeração raspada e duas caixas com 50 unidades de munição do mesmo calibre, e 10 cédulas de 20 reais com indícios de falsificação, em sua carteira.

Após ser preso, ele disse que receberia cinco mil reais para levar a droga, a arma e munições até Cuiabá, não informando de quem recebeu o entorpecente e nem pra quem o entregaria.

Sobre as cédulas falsas, ele afirmou ter adquirido no Paraguai por 50 Reais e pretendia repassá-las.

Ocorrência encaminhada a PF de Ponta Porã.