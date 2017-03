Prefeitura protocola junto ao Corpo de Bombeiros projeto para o estádio “Douradão”

A Prefeitura de Dourados por meio da FUNED (Fundação de Esporte de Dourados) protocolou junto ao C.B (Corpo de Bombeiros), nesta terça-feira, o projeto final para serem readequadas as estruturas físicas de combate a incêndio, pânico, entre outras melhorias do estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”.

O projeto, que levou dois anos para ser concluído após um amplo serviço de levantamento no estádio e que está assinado pelo engenheiro civil Francisco Almeida Prado, sob o protocolo 31/502196/2015, tem como meta liberar o Douradão em toda a sua área, que é de 39.410,88 metros quadrados, para receber o público.

Francisco Prado explica que o estádio é dividido em cinco níveis, sendo eles subsolo, cadeiras na arquibancada coberta, arquibancada descoberta, cabines de transmissões de rádios e televisões e cobertura. “Haverá total melhorias em todas estes cinco níveis conforme exigências feitas pelos Bombeiros para que o estádio seja literalmente liberado para receber grandes jogos ou eventos”, disse o engenheiro.

Prazo ganho

Após a conclusão das obras de readequações, que deverá levar de 90 a 150 dias, o engenheiro explica que o estádio, que nos dias atuais está liberado parcialmente para receber apenas 7.900 torcedores, passara a receber 29.400, que é a sua capacidade máxima.

Nas readequações exigidas pelos Bombeiros Militares, o projeto apresenta revisão e conclusão integral na sua parte elétrica e hidráulica, equipamentos de combate a incêndio e nas torres do SPDA (para-raios) e cobertura.

Por outro lado, Jânio César Amaro, diretor/presidente da FUNED, lembra que o laudo de liberação do estádio foi expedido por apenas 90 dias, porém com o projeto final sendo aprovado e as obras concluídas, a maior praça esportiva para a pratica do futebol profissional do MS estará apto a receber grandes jogos ou outros eventos.

Segundo Jânio César, também ficou acertado que além do laudo provisório de 90 dias para a liberação do estádio para que o Clube Desportivo 7 de Dourados recebesse a Copa Verde e do Brasil bem como receber seus jogos pelo Campeonato Estadual de futebol profissional deste ano, assim que este prazo vencer, o comando dos Bombeiros irá lhe conceder mais 180 dias, todavia, com a execução do projeto o mesmo passará a ser em definitivo. “Quando assumimos a FUNED a prefeita Délia Razuk nos solicitou que fizéssemos de tudo para abrirmos o Douradão em um todo, e não parcialmente. Com este projeto já concluído e com as readequações exigidas pelos Bombeiros atendidas, o estádio estará totalmente liberado para receber grandes jogos ou eventos”, finalizou o diretor/presidente da Funed.