Prefeita discute parceria para trabalho social com adolescentes

A prefeita Délia Razuk recebeu das mãos do presidente do Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto) Francisco Chamorro, um exemplar do livro “Memórias de Um Missionário no Brasil” que conta a trajetória do ex-bispo da Diocese de Dourados Dom Alberto Forst um dos inspiradores da instituição que atende mais de 250 crianças e adolescentes.

Durante o encontro que contou com outros diretores e funcionários do Ceia, a prefeita falou sobre a possibilidade da formalização de parcerias da Prefeitura com a instituição e pediu um parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM) um estudo sobre o caso.

O Ceia recebia ajuda financeira da Prefeitura até dezembro do ano passado, e como a entidade não faz parte da partilha da assistência social, a PGM vai analisar a legalidade da continuidade do apoio.

Além de Francisco Chamorro, o “Kinho”, participaram da reunião outros diretores e funcionários da entidade que foi criada há 23 anos e funciona na Rua Eulália Pires, numa das regiões mais pobres da cidade, e conta atualmente com 21 funcionários e vários trabalhadores voluntários.