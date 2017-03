Por vice-liderança, Sete enfrenta Corumbaense nesta quarta

Partida é válida pela quinta rodada e a última atrasada do time douradense

O Sete de Dourados passou o mês de fevereiro se dividindo em três competições e não venceu nenhum dos três jogos que disputou no Campeonato Estadual. Sem a Copa Verde e Copa do Brasil, iniciou março na zona de rebaixamento, mas vitórias sobre o Ivinhema no Douradão e Naviraiense fora de casa colocam o atual campeão na briga pelos primeiros lugares. Nesta quarta-feira, às 20h15, contra o Corumbaense, no Estádio Arthur Marinho, a disputa é pela vice-liderança do Grupo B.

O Carijó da Avenida é o único invicto da chave liderada pelo Águia Negra. Tem oito nove pontos com duas vitórias, mas está na incomoda situação de ter empatado os últimos três jogos. O Sete agora tem oito e, se vencer, vai para o jogo do sábado, em casa, para disputar a ponta com o time de Rio Brilhante.

Essa possibilidade anima o técnico Mauro Marino, mesmo com problemas para montar o time. Titulares nos últimos jogos, o volante Primo, por causa do falecimento de um familiar, e o meia Thiago Mattos, poupado, não viajaram para Corumbá. Para compensar, o meia Bruninho teve sua situação regularizada e fica à disposição do técnico. Outra boa notícia para o treinador é a recuperação do volante Neto e também acompanhou a delegação, além do goleiro Alan Tobias, relacionado pela primeira vez após ser reintegrado ao elenco.

Marino deve divulgar o time apenas momentos antes da partida, mas o time provável deve começar com Wendell no gol; Tarracha, Binho, Ramon Baiano e Jô; Juan, Neto, Pavão e Gustavo; Daniel e Pablo.

No Corumbaense, o técnico Nei César tem problemas no meio campo. O titular Mutuka sentiu uma contusão no último domingo ainda durante o aquecimento para a partida contra o Águia Negra, foi sacado e segue como dúvida. Fagner, seu substituto imediato, mas foi advertido com o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Outro que segue fora é o atacante Thiaguinho, se recuperando de uma contusão.

Nei deve escalar o time com Diego; Robinho, Rafael, Maycon e Valdinei; Tosta, Cleber, Mutuka (Adailton) e Juninho; Tuia e Kareca.

A arbitragem do jogo será de Alan Larios Lezo, auxiliado por Michelli Brito de Oliveira e Ygor Soares de Arruda.