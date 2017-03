Por serem gordinhas, Maiara e Maraísa sofreram preconceito no início da carreira

Maiara e Maraísa estão colhendo muitos frutos do sucesso do chamado ‘feminejo’. Enquanto arrasam em número de shows e hits ao redor do país, as moças relembram o preconceito sofrido no início da carreira. “Sofremos preconceito no começo, sim. As pessoas achavam que não ia dar certo uma dupla de mulheres e gordinhas”, disseram as cantoras, em entrevista à Glamour Brasil.

Entretanto, elas relembram que o ‘bullying’ era forte apenas na vida profissional, pois na vida pessoal, elas nunca deram muita bola para a questão do peso. “Na vida, nunca nos importamos, mas na carreira muitas portas se fechavam sim, até o momento de mostrarmos que mulher canta e pode ser bonita com o corpo que tiver”, declaram.

Para elas, o ‘feminejo’ é importante para quebrar padrões em um setor dominados por homens. “Não somos modelos, somos cantoras”, defenderam.

E reforçam que os colegas nunca foram um problema para elas: “Eles gravavam nossas composições, então não era questão musical, quando chegamos nos demos bem”, finalizam as donas do sucesso ‘Medo Bobo’.

Do MSN Entretenimento