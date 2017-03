Polícia Rodoviária encerra operação com balanço positivo e sem acidentes fatais

A Operação Carnaval, realizada pelo 14° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado, foi encerrada com balanço positivo e sem nenhum acidente com vítima fatal.

Deflagrada na sexta-feira (24), com intensa fiscalização em mais de 15 mil quilômetros das rodovias estaduais, o objetivo da operação foi intensificar a fiscalização, devido ao aumento do fluxo de veículos nesse período de Carnaval, para prevenir ocorrências de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segura aos usuários da via além de reprimir violações às leis de trânsito.

Ao todo foram abordados 4.162 veículos, sendo que 49 deles estavam irregulares e tiveram recolhidos a Carteira Nacional de Habilitação ou o Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e dois foram presos por embriaguez ao volante. Durante o carnaval o 14º Batalhão registrou oito acidentes nas estradas estaduais, sem nenhuma vítima fatal.

De acordo com o comandante da Polícia Militar Rodoviária, coronel Hélio Gauto, o policiamento também foi voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros. “Em comparação ao mesmo período do ano de 2016, houve uma redução de 40% no número total de acidentes com vítimas e um aumento de 31% nos veículos abordados. Pelo segundo ano consecutivo não houve registro de acidentes com vítimas fatais nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul”, relatou.

Resultados da operação: