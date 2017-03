Polícia de Mundo Novo recupera veículo roubado no Paraná

Um veículo Fiat Línea, roubado há alguns meses na cidade paranaense de Palotina, foi recuperado na manhã desta quinta-feira (09), no Bairro Berneck, por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo.

Os policiais foram solicitados via fone 190, por uma senhora de 34 anos de idade, que informou que na residência de sua mãe, que é alugada para uma jovem de 24 anos, havia um veículo estranho.

Durante a checagem do automóvel os militares descobriram que as placas afixadas nele pertencem a um GM Vectra. Um adolescente de 16 anos, que está morando de favor no local, disse não ter conhecimento da procedência do veículo, e foi levado juntamente com a inquilina para prestar depoimento na delegacia de Polícia Civil. Um celular do jovem, que possuía mensagens indicando sua participação em fatos delituosos, também foi recolhido.

Esse é o quinto veículo produto de crime, em outras unidades da Federação, que a Polícia Militar de Mundo Novo recupera em uma semana.