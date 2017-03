PM prende ladrão azarado em Mundo Novo

Um indivíduo de 27 anos de idade, conhecido nos meios policiais por ter predileção por furtar policiais militares e se envolver em trapalhadas durante suas ações criminosas, foi preso na noite de quinta-feira (02), por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, quando estava em um posto de combustível localizado na aera central da cidade fronteiriça.

No mês de junho de 2015, ele residia na cidade de Sorriso (MT), foi preso juntamente com um comparsa, logo após ter furtado vários objetos da casa de um policial militar, sendo que a própria vítima, que pegou a dupla em flagrante efetuou as prisões.

Em outubro do mesmo ano e na mesma cidade, ele armado com uma faca, nas proximidades do Terminal Rodoviário da localidade mato-grossense, tentou roubar a motocicleta de uma mulher, porém, ela começou a gritar e o ladrão foi espancado e detido por populares até a chegada da Polícia Militar, que novamente o encaminhou até uma delegacia de Polícia.

Já em 2016, ele transitava de bicicleta pela região central da cidade paranaense de Maringá, quando praticou um furto conhecido nos meios policiais como “Cavalo Doido”. Passou em lata velocidade ao lado de uma mulher e se apossou de seu celular. A jovem era uma policial militar, que passou a persegui-lo a pé e solicitou apoio aos colegas de farda, que conseguiram efetuar sua prisão.

Em Mundo Novo, ele não se envolveu em confusão, porém foi detido devido à existência de um mandado de prisão expedido por uma das Varas Criminais de Maringá (PR). Encontra-se preso na Cadeia Pública do Município e em breve, será transferido para o Estado Vizinho.