PM de Mundo Novo recupera veículo roubado no Paraná

Policiais Militares lotados no Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo recuperaram na manhã de sexta-feira (03), uma caminhonete Ford F-1000, que havia sido roubada na noite do dia anterior na cidade paranaense de Terra Roxa.

Cientificados pelos colegas do Estado vizinho do fato criminoso, os militares efetuavam policiamento ostensivo nas proximidades do Terminal Rodoviário de Mundo Novo, quando avistaram o veículo estacionado na via pública, tendo ao seu lado, um homem jovem, que trazia consigo as chaves do utilitário.

Durante os procedimentos policiais de checagem, os policiais perceberam que chegaram ao celular do suspeito várias mensagens, perguntado de sua localização. Então um dos policiais respondeu que a F-1000 estava sem combustível próximo a Rodoviária e solicitou apoio. Foi montada uma campana, sendo que decorridos poucos minutos chegou ao local um Fiat Uno, com placas de Cascavel-PR, ocupado por quatro indivíduos.

Feita a abordagem, foi localizado no bolso de um deles o celular usado na troca de mensagens e um galão vazio no bagageiro. Diante disso, todos os envolvidos, com idades de 26, 24, 20, 19 e 17 anos de idade, foram juntamente com os veículos conduzidos à Delegacia de Polícia de Mundo Novo.