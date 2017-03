PM de Mundo Novo recupera veículo roubado em Goiás

Um veículo Citroen C4 Palass, que havia sido roubado há alguns meses em Itumbiara-GO, foi recuperado na tarde de terça-feira (28), no KM 10, da BR 163, por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, cidade localizada no ponto mais extremo ao sul de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná.

Um motorista não identificado que transitava pela rodovia acionou a Polícia Militar através do número de emergência (190), após ter sido “fechado” pelo veículo. O homem ficou nervoso e também “fechou” o condutor do Citroen, que estranhamente estacionou o veículo no acostamento e empreendeu fuga em meio a uma plantação de mandioca.

Os militares efetuaram buscas na região, mas não conseguiram localizar o suspeito. Durante a checagem, descobriu-se que o veículo era produto de crime e o mesmo foi encaminhado em um caminhão guincho para a Delegacia de Polícia de Mundo Novo, de onde será entregue ao seu proprietário.