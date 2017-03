PIB fecha 2016 com uma queda de 3,6%, e confirma a pior recessão da história

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, registrou queda de 3,6% em 2016 e confirmou a pior recessão da história, informou nesta terça-feira (7) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio abaixo de 2015, quando a economia já havia recuado 3,8%. Essa sequência de dois anos seguidos de retração foi verificada apenas em 1930 e 1931, quando os recuos foram de 2,1% e 3,3%, respectivamente.

Segundo o IBGE, os três principais setores analisados tiveram queda durante 2016: agropecuária foi de -6,6%; indústria, de 3,8%; e nos serviços, de 2,7%. Esta retração não era generalizada desde 2012.

No último trimestre do ano passado, o PIB recuou 0,9% em relação ao trimestre anterior e caiu 2,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2016, o PIB ficou em R$ 6.266,9 bilhões.

Da AnsaFlash