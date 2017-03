Para evitar assédio da China, Santos renova e aumenta salário de Copete

O Santos vai estender o contrato de Copete por mais um ano. Mesmo com o jogador já tendo um vínculo longo, até junho de 2020, os dirigentes optaram pela renovação para evitar o assédio do mercado chinês. Isso porque o colombiano recebeu uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 13 milhões) da China nas últimas semanas.

Além da renovação, Copete também receberá um aumento salarial. A intenção da diretoria é valorizar o colombiano, que chegou no meio da última temporada e assumiu a titularidade da equipe comandada por Dorival Júnior. A assinatura do novo acordo vai ocorrer na próxima semana.

Aos 29 anos, Copete tem 13 em gols em 38 jogos feitos com a camisa do alvinegro. Nesta temporada, o atacante anotou o único tento santista na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, na Vila Belmiro.

O colombiano, contratado junto ao Atlético Nacional por R$ 5 milhões, será um dos titulares do Santos no clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Da Gazeta Esportiva