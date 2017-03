Palestras motivacionais – A fama pelo boca-a-boca, por Gilclér Regina

Tenho realizado uma média de 12 palestras por mês com foco em atitude, motivação gestão, vendas, qualidade, desenvolvimento de equipes e resultados. Minha história em palestras iniciou-se como professor de cursos de liderança e vendas que realizei durante mais de 15 anos trabalhando em paralelo como executivo e consultor, inclusive formando consultores no então CEBRAE – Centro Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa, mais tarde, SEBRAE.

Entrei meio por acaso nesse negócio de palestras motivacionais e desde 1997, quando já havia realizado centenas de cursos pelo CEAG então a unidade CEBRAE em cada estado. Hoje já realizei mais de 4000 (quatro mil) palestras.

Apesar de não estar na “grande mídia” realizo todas estas palestras pela lei universal do marketing, a lei do boca a boca, a fama pela indicação e referências de clientes… E percebo que mesmo os grandes negócios de grandes anunciantes dependem da chancela desse “boca a boca”. Por outro lado, num grande paradoxo e não vai aqui nenhuma crítica, vejo muitos que são chamados de “palestrantes da moda” estourarem num ano e sumirem no outro…. Talvez porque o show por si só não se sustenta, é preciso vir adicionado de conteúdo.

Esse meu trabalho é apresentado numa forma única, muito bem humorada que leva conteúdos que modificam as realidades, as atitudes dos seres humanos voltadas para qualidade e resultados.

Essa forma de apresentar leva o público a constantes e grandes gargalhadas e não se usa de nenhum expediente que use os “recursos de palavrões”…

São histórias do cotidiano mesmo que são muito engraçadas que levam a grandes reflexões, a uma nova visão, uma visão além do horizonte, novos hábitos, novos conceitos, inteligência artificial, automação industrial, qualidade, fé, persistência e até grandes emoções como o centro do universo, a família.

Nesta caminhada, tenho clientes como General Motors, Grupo Mateus, ZF do Brasil, Avon, Pernod Ricard, Bacardi, Gazin, Quero Quero, BeautyCollor, Arcom, Zaeli, ABAD, Anatel, AMBEV, Correios, Caixa, Banco do Brasil, Vita Derm, Itaipu, Souza Cruz, Sadia/Perdigão/BRF, Couromoda, Suzuki, Herbalife, Santher e tantos outros… Infelizmente não dá para nominar todos…. Afinal são mais de 4000 palestras e continuo na estrada com muito vigor e alegria.

Fico muito feliz em ver que também sou contratado por Associações Comerciais e CDL’s, outras Associações, Sindicatos e Federações de Setores específicos e mesmo Prefeituras… Sempre querendo levar vibração para sua equipe, ética, responsabilidade social, comprometimento… E são todos igualmente clientes muito especiais!

Ou seja, a maioria das ações em nossa vida desenvolvem-se em dois momentos e a nossa decisão pessoal sobre qual caminho seguir fará toda a diferença! Então, continuo correndo e buscando melhorar um Brasil que dá certo porque Deus ajuda mas espera que cada um faça a sua parte!

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler

044-3041-7150