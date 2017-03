No Dia da Mulher UNIGRAN destaca ação voltada ao combate à violência de gênero

Os avanços referentes aos direitos das mulheres, tantos os direitos civis, trabalhistas, quanto sociais, são inegáveis se tomarmos como referência a experiência histórica do século XX. O Dia Internacional da Mulher – comemorado neste dia 8 de março – representa este amplo conjunto de lutas por independência e igualdade, servindo também como uma oportunidade para discutir a atual realidade das mulheres.

Um dos aspectos que chama a atenção em Mato Grosso do Sul são os dados referentes à violência doméstica. Trata-se do Estado da federação com maiores taxas de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica, de acordo com o relatório “Mapa da Violência – Homicídio de Mulheres no Brasil”, de 2015.

Tendo consciência deste contexto, o curso de Psicologia da UNIGRAN formalizou, para vigência neste ano de 2017, um convênio com a Delegacia de Atendimento à Mulher – DAM – de Dourados. O objetivo é a realização de um estágio de atendimento e acolhimentos às vítimas desta categoria de violência.

De acordo com a professora e coordenadora de estágio, Silvia Muraki, através desse convênio estabelecido entre a UNIGRAN e a DAM, estagiárias da área da Psicologia Jurídica da Instituição têm ficado a disposição para a realização de um trabalho de atendimento e acolhimento.

“A área da Psicologia Jurídica tem uma interface com o Direito, então qualquer questão social que está relacionada à justiça, que tenha um relacionamento, que precisa de uma ajuda, onde sozinhos não estão conseguindo resolver a questão, ela pode atuar”, explica Silvia. Por fim, a UNIGRAN parabeniza todas as mulheres, professoras, alunas, funcionárias, mães e filhas por esta data tão importante.

Ações Comemorativas

O curso de Fisioterapia lança a campanha “Toque de Feminilidade”, conscientizando as mulheres sobre o autoexame das mamas. Além dessa ação, iniciada na Câmara Municipal, no dia 06 de março. Acadêmicos e professores também realizam drenagem linfática e massagens nas pacientes em tratamento no Hospital do Câncer.