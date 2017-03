Mochi solicita veículo para Nioaque

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), encaminhou na manhã desta terça-feira (7) indicação para atender o município de Nioaque.

Em atendimento ao pedido do prefeito Valdir Couto de Souza Junior o parlamentar apresentou indicação ao delegado da Receita Federal do Brasil em Mato Grosso do Sul, Edson Ishikawa, solicitando que a Receita Federal faça a cedência, comadato ou doação de um veículo tipo caminhoneta para atender a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município.

Nioaque é um dos municípios do estado que possui uma extensa área rural, incluindo aldeias indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos, que ficam localizados próximos de córregos e rios distantes da sede do município. De acordo com informações encaminhadas ao gabinete, consta no planejamento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nioaque o mapeamento das áreas de risco do município em todas as extensões rurais e urbanas. O atendimento ao pedido contribuirá com o desenvolvimento das atividades e execução do mapeamento.