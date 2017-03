Marino espera que regularidade do Sete seja mantida em Corumbá

Time vem de duas vitórias e deve seguir com o mesmo time no jogo de quarta-feira

A vitória do Sete de Dourados sobre o Naviraiense neste domingo foi a segunda seguida do clube no Campeonato Estadual e o tirou da lanterna do Grupo B para a terceira posição. Agora o Sete enfrenta justamente os dois primeiros colocados nos próximos jogos para se firmar no G4 e poder até garantir, matematicamente, a classificação antecipada para segunda fase.

Enquanto estava na disputa da Copa Verde e Copa do Brasil, o Sete jogou três vezes no Estadual com dois empates e uma derrota. Agora, fora de outras competições, o objetivo é a manutenção do título conquistado ano passado e as vitórias dos últimos jogos recolocaram o time neste caminho.

Na visão do técnico Mauro Marino, o placar de 3 a 0 sobre o Naviraiense na casa do adversário mostra que o time está se consolidando. “O time se comportou muito bem desde o início da partida e não perdeu o nível de concentração, garantindo a vitória e jogando bem, o que é mais importante. Já tínhamos jogado bem contra o Ivinhema [vitória por 1 a 0] e o jogo de ontem [domingo] mostrou que essa melhora é sólida”.

Nesta quarta-feira (8), o jogo atrasado da quinta rodada contra o Corumbaense será também como visitante e o treinador espera que o bom desempenho dos últimos jogos permaneça. “Esperamos agora que a gente consiga ter regularidade neste desempenho porque precisamos seguir somando pontos”, explica Marino.

Sem problemas após o jogo em Naviraí, a tendência é que o time siga sendo o mesmo. Mudança, se acontecer, será por ordem tática. “Vamos definir quem viaja após a reapresentação na tarde desta segunda-feira. À princípio, não temos problemas além dos que já conhecemos”, conclui.