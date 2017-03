Mariana Rios estrela a Campanha de Inverno da Constance Calçados

A marca destaca calçados com o mood cosmopolita, onde praticidade e requinte caminham lado a lado

Alinhada com as principais tendências do mercado, a Constance Calçados, maior rede self shoes do país, escalou a atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios para estrelar sua Campanha de Inverno 2017. Em clima descontraído, a global posou para as lentes de Márcio Rodrigues, em Belo Horizonte / MG, destacando produtos robustos e conceituais.

Tendo como inspiração o movimento das grandes metrópoles, com paisagens que sofrem interferências de andaimes, escadas e ferros, a nova campanha evidencia a mulher moderna com calçados que expressam atitude sem abrir mão do conforto e estilo.

Ao todo, foram 12 looks selecionados e a marca garante que os saltos grossos e solados flatform e tratorados vieram para ficar. O specchio (espelhado), nobuck e veludo aparecem para acrescentar charme aos tons invernais e tirar do comum produções mais básicas.

Tênis, oxfords, coturnos, mules e slides também estarão disponíveis na nova coleção que conta com mais de 400 modelos. Para atender todos os gostos, a Constance terá também opções que nunca saem de moda e permanecem como tendência. Assim, as botas OTK’s, montarias e ankle boots terão cabedais mais limpos garantindo elegância e praticidade. Já as sandálias, sapatilhas, peep toe e scarpins ganharão mais sofisticação.

Conhecida por sua forte atuação em novelas da Rede Globo, Mariana é digital influencer e conta com mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Para mais informações e acesso ao Preview de Inverno 2017 da Constance, é só acessar o site www.constance.com.br e acompanhar a marca através das redes sociais.

