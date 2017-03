Mais de 1,6 milhão vão receber dinheiro do FGTS automaticamente

Saques começam nesta sexta-feira. Quem tem conta poupança na Caixa vai receber o dinheiro automaticamente

A partir desta sexta-feira (10), mais de 1,6 milhão de clientes da Caixa vão receber automaticamente o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse benefício será para as pessoas que tem conta poupança na instituição.

Os clientes que vão receber o dinheiro automaticamente representam 34% do total que será atendido no primeiro lote de beneficiários. A retirada do dinheiro, nesta primeira etapa do cronograma, estará disponível até 7 de abril apenas para os nascidos entre janeiro e fevereiro.

A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que os saques dessa liberação cheguem a R$ 6,9 bilhões. Os brasileiros que não têm conta poupança na instituição terão de solicitar o saque nas agências.

TED aos sábados

Os trabalhadores que possuem valores maiores de R$ 4.999 e que querem pedir uma transferência via TED não conseguirão fazer a operação aos sábados. Esse tipo de operação só funciona em dias úteis.

