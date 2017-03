Mãe de Eliza Samudio recorre contra soltura de Bruno

Em pedido, Sônia de Fátima diz temer pela integridade física dela e do neto

A mãe da modelo Eliza Samudio, Sônia de Fátima Marcelo da Silva de Moura, recorreu contra a soltura do goleiro Bruno Fernandes.

O atleta ganhou a liberdade no mês passado por meio de uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No pedido para que a prisão do jogador ocorra novamente, Sônia diz que ele põe em risco a paz e segurança social, assim como a integridade física dela e do neto, filho de Bruno com Eliza.

O goleiro Bruno Fernandes foi condenado em 2013 a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada Eliza Samudio.

Da BandNews FM