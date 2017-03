Madson pede Unidade Básica de Saúde exclusiva para distritos

O vereador Madson Valente (DEM), apresentou proposição endereçada ao Poder Executivo solicitando que os distritos de Vila São Pedro e Panambi tenham unidades básicas de saúde independentes já que o atendimento destes distritos é feito pela mesma equipe.

De acordo com o vereador a proposta é ampliar o atendimento para que os pacientes não fiquem aguardando por longos períodos. “Acredito que este projeto terá uma boa receptividade pela gestão municipal, pois estas comunidades são merecedoras de um atendimento exclusivo, não somente médico, mas também atendimento odontológico” avalia o vereador.

Para o vereador Madson a administração tem demonstrado que irá priorizar ações que atendam especificamente aos distritos. Recentemente a prefeita Délia Razuk (PR) reafirmou nos veículos de comunicação que todos os distritos terão uma atenção especial, principalmente agora que todos terão que pagar IPTU. “Estou confiante que este projeto será atendido, uma vez que a prefeita sinalizou que realizará mais ações que atendam as demandas dos distritos”, explica.

Madson também considera que as comunidades de Vila Formosa e Macaúba, que também são atendidas com as mesmas prerrogativas sejam atendidas pela mesma iniciativa.