Livro em formato digital sobre cultivo do maracujá é disponibilizado gratuitamente

Dúvidas relacionadas a adubação, sistema de condução de podas, manejo de plantas invasoras, colheita, comercialização e uma infinidade de outros temas ligados ao cultivo do maracujazeiro são tratados na publicação “Maracujá – o produtor pergunta, a Embrapa responde”, da coleção “500 perguntas 500 respostas”. O livro foi elaborado pela Embrapa e parceiros, envolvendo diretamente 39 especialistas da empresa e de instituições de ensino e de assistência técnica e extensão rural de todo o País.

O Brasil é atualmente o maior produtor mundial de maracujá, produzindo por ano um milhão de toneladas da fruta. A produtividade alcançada, no entanto, é considerada baixa – a média é de 14 toneladas/ha/ano. Quando o produtor adota cultivares melhoradas geneticamente e tecnologias adequadas ao sistema de produção, a produtividade pode ultrapassar 50 toneladas/ha/ano. O maracujá é uma excelente alternativa para geração de emprego e renda no campo e na cidade. A demanda comercial por frutos in natura e produtos processados é crescente no Brasil, que é o maior consumidor mundial da fruta.

“Nos últimos anos, a Embrapa e seus parceiros têm gerado importantes soluções tecnológicas para o cultivo do maracujá ajustando os sistemas de produção e desenvolvendo novas cultivares geneticamente melhoradas. O grande desafio é fazer com que estas tecnologias sejam utilizadas de forma prática, beneficiando toda a cadeia produtiva do maracujá. Nesse contexto, foi elaborado este livro com 500 perguntas e 500 respostas para dar suporte às importantes e necessárias ações de transferência de tecnologia e também para que os leitores possam conhecer um pouco mais sobre o maracujá, uma fruta de grande importância econômica, social e cultural vinda da biodiversidade essencialmente brasileira”, explica o pesquisador da Embrapa Cerrados Fábio Faleiro, um dos autores e idealizadores da publicação.

Além de questões relacionadas ao sistema de produção do maracujá, a publicação ainda traz perguntas e respostas sobre novos avanços dos sistemas de produção alternativos e questões referentes ao uso múltiplo (polpa, sementes, cascas, folhas, ramos e flores) e ao uso diversificado (maracujá-azedo, doce, ornamental e funcional-medicinal).

Os interessados podem baixar de forma gratuita o e-book (disponível nos formatos .pdf e ePub) ou adquirir o livro impresso na Livraria Embrapa.

Serviço:

Acesse aqui o e-book

http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/publicacao.php?publicacaoid=90000036

Acesse aqui as demais obras da coleção:

http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php

Acesse aqui a publicação na Livraria da Embrapa:

http://vendasliv.sct.embrapa.br/liv4/consultaProduto.do?metodo=detalhar&codigoProduto=00085100