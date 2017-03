Liminar cai, e final da Taça Guanabara terá torcida mista

A liminar que determinava a realização da final da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense, neste domingo, no estádio Nilton Santos caiu. Desta forma, o clássico que definirá o campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca será realizado com torcida mista, como era de interesse de ambas as partes.

Restando menos de dois dias para a final, Flamengo e Fluminense agora definem como serão comercializados os ingressos para o duelo.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro havia aceitado o pedido das duas equipes para a realização da final com os portões fechados como forma de protesto à decisão do clássico acontecer com uma única torcida. Após sorteio, ficou definido que apenas torcedores do Fluminense teriam acesso ao estádio

O desembargador Gilberto Clóvis foi o responsável por analisar o caso e acatou o desejo dos clubes. Durante a semana os jogadores de ambas as equipes foram questionados sobre o tema e se demonstraram a favor do jogo com torcida mista.

Da Gazeta Esportiva