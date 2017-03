Junior parabeniza as mulheres pelo seu dia

Ao parabenizar a mulher pelo seu dia, o vereador Junior Rodrigues (PR) afirma que o dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos.

Ele lembra que ao ser criada a data não se pretendia apenas comemorar. “Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher”, ressalta.

Para Junior, mesmo com todos os avanços, as mulheres ainda sofrem em muitos locais com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional.

“Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história. E hoje nesta data tão especial quero parabenizar todas as mulheres e desejar que cada dia mais elas ocupem seus lugares de direito na sociedade”, afirma.

O vereador também destacou o potencial das mulheres de Dourados, que comandam hoje os três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

“Nossa homenagem a todas as são mães, trabalhadoras, esposas, companheira e guerreiras”, destaca Junior, ressaltando ainda fala da importância da mulher na vida do homem. “Como diz a palavra do Senhor não é bom que o homem viva sozinho. Então Deus fez alguém que o ajudasse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto dormia, tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim! Esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à mulher e os dois se tornam uma só pessoa”, destaca Junior para realçar a importância da mulher.