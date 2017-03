Jane Fonda revela que foi estuprada e vítima de abuso sexual

Atriz ainda disse ter sido demitida por não dormir com chefe

Aos 79 anos, a atriz-norte americana Jane Fonda revelou à revista “The Edit” que foi estuprada e vítima de abuso sexual quando criança.

Em entrevista conduzida por Brie Larson – atriz vencedora do Oscar pela atuação no filme “O quarto de Jack”, no qual também sofre abuso -, Fonda ainda contou que certa vez foi demitida por não ter relações sexuais com seu chefe.

“Fui estuprada e abusada sexualmente quando era criança. Também já fui despedida por não ter dormido com meu chefe. Eu sempre pensei que tudo isso fosse minha culpa, porque eu não tinha falado ou feito a coisa certa”, afirmou a atriz.

A vencedora do Oscar de melhor atriz por duas vezes dialogou com Larson, que atua há anos na defesa de sobreviventes de violência sexual. “Uma das maiores conquistas dos movimentos pelos direitos das mulheres é nos fazer entender que o abuso não é nossa culpa. Nós fomos violadas, e isso não é justo”, acrescentou.

Esta não foi a primeira vez que a atriz fala sobre abusos sexuais, Em 2014, ela também revelou que sua mãe tinha sido abusada e se matou por conta disso. “Naquele momento soube os motivos da promiscuidade, das cirurgias plásticas intermináveis, da culpa e da sua incapacidade de amar ou de ter intimidade.

Naquele momento a perdoei e me perdoei”, concluiu Fonda.

Da AnsaFlash