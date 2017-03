Iódice lança sua coleção de Outono 17

Após ter exibido suas apostas para o Inverno na última edição do SPFW, no final do ano passado, a Iódice agora apresenta o desdobramento da coleção lançando seu Outono 17.

Permeando o tema Índia Punk, a marca traz para as araras peças com shapes que valorizam a silhueta feminina, seja através das cinturas marcadas ou charmosos decotes e fendas, que resultam em produções versáteis e elegantes para acompanhar a rotina acelerada da mulher metropolitana.

O chamois traz o toque invernal e é ideal para as temperaturas amenas típicas do começo da estação, assim como o jersey, carro chefe da marca, que é visto em desejados vestidos, longos e curtos, em versões estampadas e também lisas.

Protagonistas do desfile, as sandálias com detalhes em metal e as peças em veludo com aplicações de espelhos revelam a referência ao movimento punk explorado de uma forma chic e charmosa.

Tons fechados como preto, marinho, bordeau e caramelo são harmonizados com outros mais leves como off white, caqui, rosa e verde bandeira.

A coleção tem lançamento marcado para a próxima quarta-feira, dia 15, e poderá ser encontrada em todas as lojas da marca pelo país, principais multimarcas e em seu e-commerce próprio.

IÓDICE

SAC (11) 3085-9310

www.iodice.com.br

@iodicebrasil