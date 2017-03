Inaugurado em Colina, interior de SP, um hotel fazenda para dependentes de drogas e álcool

O Hotel Gestão da Emoção emprega método criado pelo psiquiatra para reabilitação química

Um lugar agradável na região rural de Colina, no interior de São Paulo, cercado por muita natureza, dispondo de piscina, academia, jardim e com diversas opções de lazer, além de comida típica da fazenda. Esse é o Hotel Gestão da Emoção (www.hotelgestaodaemocao.com.br), que recebe somente hóspedes dependentes de álcool e drogas que desejem voluntariamente mudar de vida. O estabelecimento pioneiro acaba de abrir as portas e foi criado pelo psiquiatra Augusto Cury, autor de best-sellers como “O Vendedor de Sonhos”, entre outras obras traduzidas em mais de 70 países.

O médico explica de onde surgiu a ideia do empreendimento: “O índice de recaída é muito alto na dependência química em todo o mundo. Por isso, desenvolvi o método de coaching de gestão de emoção, que resgata o ‘eu’ desses indivíduos para que se tornem autores da própria história”.

De acordo com Dr. Cury, para trabalhar a situação de quem busca ajuda serão empregadas diferentes teorias psicológicas, filosóficas e a gestão da emoção. “Os hóspedes devem se sentir à vontade e passarão por um complexo treinamento emocional por meio de psicoterapia e coaching, para aprender a proteger suas emoções, desenvolver a resiliência, trabalhar medos e frustrações, além de reeditar as janelas traumáticas que alimentam a dependência”, completa o médico.

O indivíduo interessado passa por uma triagem com o cofundador do estabelecimento, André Saba. O psicólogo possui mais de 10 anos de experiência no assunto, sendo cinco deles utilizando o método do Dr. Cury. “Aqui os hóspedes vão se sentir em casa, em um ambiente familiar tranquilo e harmônico, que os convida a viver uma vida de liberdade, sem o uso dessas substâncias. Ao vir visitar seu ente querido que esteja hospedado conosco, as famílias receberão um suporte de nossos profissionais para que entendam as técnicas utilizadas aqui e também as apliquem em suas vidas”, explica o coach com especialização em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

O Hotel Gestão da Emoção recebe homens e mulheres durante o período de seis meses e possui capacidade para atender até 17 pessoas. Nos custos estão inclusos refeições ao longo do dia, hospedagem e um cronograma extenso de atividades: terapia ocupacional, debate de ideias, terapia em grupo e individual, pesca, trilhas, educador físico, etc. “Superar a dependência química não é uma tarefa simples ou mágica. É muito mais do que se afastar das drogas. Depende de treinamento, educação e psicoterapia”, finaliza Saba.

Sobre o Hotel Gestão da Emoção – Coaching para Reabilitação Química

