IFMS divulga primeira chamada para cursos de qualificação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta segunda-feira, 6, a classificação final do processo seletivo e a relação dos convocados para matrícula nos cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) da instituição.

O documento está publicado na Central de Seleção: www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Foram ofertadas 773 vagas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Nova Andradina. A seleção foi feita através de sorteio eletrônico, realizado no último dia 24, na Reitoria do IFMS.

Os convocados devem efetuar a matrícula na terça e quarta-feira desta semana, dias 7 e 8, nos campi do Instituto, de acordo com os endereços e horários constantes no edital de convocação.

Documentos – São necessários originais e cópias do histórico escolar, da certidão de nascimento ou casamento, de um documento de identificação com foto e do CPF, além de documentos que comprovem estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos)

O candidato também deve apresentar o requerimento de matrícula, preenchido e assinado, e duas fotos 3×4 recentes (impressas em papel fotográfico).

A matrícula poderá ser feita por outra pessoa, caso o candidato esteja impedido de efetuá-la, com a apresentação de procuração simples (escrita de próprio punho). O convocado que não realizar a matrícula no prazo, perderá o direito a vaga.

Demais chamadas – Serão divulgadas a partir de 9 de março, após o término da matrícula para os convocados em primeira chamada.

O início das aulas está previsto para 13 de março.