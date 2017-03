Grupo UNIGRAN possui as melhores instituições privadas de MS

Avaliações do Ministério da Educação conceituam excelência de ensino para UNIGRAN

O Ministério da Educação divulgou, nessa semana, os resultados do Enade 2015 e a avaliação de cursos e instituições superiores de todo o Brasil. Com nota 4, em escala que vai de 1 a 5, a UNIGRAN conquistou, mais uma vez, o título de Instituição Excelência de Ensino. O destaque é que com a realização das avaliações contínuas, o grupo, composto pela UNIGRAN Dourados e faculdade UNIGRAN Capital formam as melhores instituições de Ensino Superior privadas de Mato Grosso do Sul.

O grupo UNIGRAN recebeu 4 no ICG, Índice Geral de Curso, em Mato Grosso do Sul, dentre as instituições particulares, apenas as duas conquistaram essa nota. No País, menos de 18% das IES conseguiram notas 4 ou 5, índices considerados de excelência. A maioria, 67%, teve nota 3. E um total de 31,2% obtiveram classificação 1 e 2.

Para a Reitora da UNIGRAN, Rosa Maria D´Amato De Déa, esse é o resultado de muita responsabilidade e compromisso com a qualidade. “Esse resultado caracteriza e reconhece esse trabalho, o que dá segurança aos acadêmicos e formados da Instituição, que com o ensino adquirido vão seguros e competentes ao mercado de trabalho”.

A Reitora ainda destaca e parabeniza os resultados obtidos pela Faculdade UNIGRAN Capital, pois mostra o avanço do ensino no Mato Grosso do Sul, “tão jovem e já assumiu a dianteira, conquistou um avanço, ser a melhor no estado, fazendo o grupo ganhar cada vez mais destaque quando se fala em qualidade”, aponta a professora Rosa.

A Diretora de Administração e Planejamentoda Faculdade UNIGRAN Capital, Mariana Zauith, diz que o empenho na busca pela qualidade é compromisso e que em pouco tempo já foi possível conquistar esse resultado. “O resultado das avaliações do Mec reflete o investimento da mantenedora nos nossos cursos, na estrutura física, na contratação de mestre e doutores, na qualidade de ensino que a gente preza e que é a nossa marca”.