Fundação MS terá Dia de Campo durante a Dinapec

Com o objetivo de disseminar informações práticas sobre expansão da agricultura em nosso Estado, a Fundação MS participa da 12ª edição da feira de tecnologias Dinapec (Dinâmica Agropecuária), realizada pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande (MS).

A instituição organizará um roteiro intitulado “Expansão agrícola em áreas de pastagens em MS. A feira, consolidada como uma dos mais importantes do setor no Estado, acontecerá de 8 a 10 de março, com a apresentação de roteiros tecnológicos, dinâmicas, oficinas e os mais novos produtos da empresa disponíveis no mercado.

Durante a Dinapec, a Fundação MS terá quatro estações de repasse de conhecimento na feira. De acordo com o diretor executivo da Fundação MS, Alex Melotto, o evento é fundamental para disseminar o conhecimento entre o setor. “Vamos tratar de temas ligados à implantação do componente agrícola em áreas de pastagens, geralmente em degradação, situação que tem sido muito frequente em MS e estamos vivenciando por meio de nossa parceria na unidade de Campo Grande”.

A programação do Dia de Campo terá como palestrantes Carlos Pitol, que falará sobre “Escolha e posicionamento de variedades de soja para a expansão agrícola de MS”; José Fernando Jurca Grigolli, que vai expor o tema “Controle de pragas e doenças da cultura da soja” e Douglas de Castilho Gitti apresenta as palestras “Calagem e fosfatagem para a implantação da soja” e “Inoculação da soja para plantio em áreas de pastagens”.

A Dinapec está localizada na Avenida Rádio Maia, 830, zona rural, saída para Aquidauana, na capital sul-mato-grossense. Mais informações no site www.embrapa.br/gado-de-corte ou pelo telefone: (67) 3368-2141.