‘Foco nos meus estudos’, diz Marquezine sobre afastamento das novelas

Bruna Marquezine surpreendeu a todos ao deixar elenco da próxima novela de Walcyr Carrasco e anunciar período de um ano longe da televisão. Ao “TV Fama”, a atriz, atualmente em Barcelona na casa de Neymar, com quem tem se divertido com jogos online, explicou o motivo do tempo longe das telinhas: “As pessoas estão acostumadas a nos ver emendando uma novela na outra e tem alguns anos que eu não tiro férias. Somos humanos e precisamos de férias”.

Não descartando investir na carreira internacional, a namorada do jogador afirma que vai priorizar os estudos nesse tempo afastada da mídia. “Acho que tem que ter hora de parar. Vou fazer uma coisa que quero fazer há muito tempo que é focar nos meus estudos. Eu comecei muito cedo e tudo que aprendi foi na prática, trabalhando de maneira intuitiva e acho importante o ator ter técnica. Isso só tem a acrescentar. Vai ser um ano importante para me nutrir e, em algum momento, precisamos nos afastar e voltar com algo novo a oferecer”.

Do Purepeople