Ferrari encerra pré-temporada da F1 com melhor tempo

Apesar das boas marcas, a equipe italiana tenta manter a cautela

Cercada de otimismo após anos de desempenhos discretos, a Ferrari encerrou a pré-temporada da Fórmula 1, realizada no circuito de Montmeló, na Espanha, com os dois melhores tempos de todos.

Nesta sexta-feira (10), oitavo e último dia de testes na pista catalã, o finlandês Kimi Raikkonen, com pneus supermacios, cravou a marca de 1m18s634, superando o tempo de 1m19s024 anotado por seu companheiro, o alemão Sebastian Vettel, na última quinta (9), com o mesmo tipo de composto.

Na sessão desta sexta, o “homem de gelo” ficou à frente de Max Verstappen, da Red Bull, que fez 1m19s438, também com pneus supermacios. Dos oito dias de testes, a Ferrari liderou quatro (sendo três com Raikkonen e um com Vettel), e a Mercedes terminou na frente em três (dois com Valtteri Bottas e um com Lewis Hamilton).

Já a Williams, com Felipe Massa, fez o melhor tempo da última terça-feira (7). Agora os carros da F1 só voltarão às pistas no próximo dia 24 de março, quando começam os treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália, prova de abertura do calendário. Contudo, apesar das boas marcas, a Ferrari tem preferido manter os pés no chão, até por conta dos fiascos das últimas temporadas.

O próprio Vettel chegou a dizer que a Mercedes continua sendo a “equipe a ser batida” e que a escuderia de Maranello precisava “trabalhar duro”.

Da AnsaFlash