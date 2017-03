Fernando Torres está ‘consciente e lúcido’ após pancada na cabeça, diz Atlético de Madri

O atacante Fernando Torres, do Atlético de Madri, está “consciente e lúcido” após ter sido levado para o hospital com possível traumatismo craniano sofrido no empate de quinta-feira em 1 x 1 contra o Deportivo La Coruña, informou o clube.

Torres, que entrou no segundo tempo, caiu com o rosto no chão aos 40 minutos da etapa final após disputa de bola com Álex Bergatiños, e precisou de tratamento urgente.

Bergatiños e o novo técnico do Deportivo, Pepe Mel, que visitaram Torres no hospital, também confirmaram que o atacante estava bem e feliz.

“Boas notícias”, disse o Atlético em sua conta oficial no Twitter. “Torres passou por uma tomografia computadorizada cranial e cervical. Não há alterações ou lesões traumáticas. Ele está consciente e lúcido”.

Torres, que jogou pelo Liverpool e Chelsea na Liga Inglesa e marcou o gol da vitória da Espanha na Euro de 2008 sobre a Alemanha, além de ter participado da seleção campeã mundial de 2010, disse esperar voltar logo aos campos.

“Muito obrigado a todos por se preocuparem comigo e por suas mensagens de apoio. Foi somente um susto. Espero voltar logo”, disse o atacante em publicação no Twitter.

Da Reuters