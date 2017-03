Facebook lança nova ferramenta para prevenir suicídios

Desta vez, será possível denunciar vídeos ao vivo

O Facebook usará inteligência artificial para prevenir suicídios. A plataforma, que há muito tempo colabora com associações que trabalham na causa, introduziu um novo instrumento para reconhecer postagens de pessoas que demonstram sinais de alerta e tendência a tirar a própria vida.

O sistema se aplicará aos vídeos ao vivo, o Facebook Live, e a seu serviço de bate-papo Messenger. Quem assistir a um vídeo de alguém com intenções de suicídio poderá entrar em contato com o autor dele e enviar alertas.

Ao mesmo tempo, o usuário em perigo terá opções mais visíveis para pedir ajuda a amigos e a profissionais. O site também disponibilizará uma linha de ajuda para quem denunciar o vídeo. Segundo Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, o suicídio é a segunda principal causa de morte para jovens entre 15 e 29 anos de idade no mundo. “Previnir o suicídio é complicado, mas os especialistas dizem que uma das melhores maneiras para ajudar quem está em perigo é fazer essa pessoa sentir que há pessoas que se importam com ela”, explica. A iniciativa é um passo a mais no combate à prática. No mês de junho do ano passado, a rede social já tinha disponibilizado uma opção que permite aos usuários colocarem um sinal de alerta em postagens de amigos que poderiam estar em risco.

Da AnsaFlash