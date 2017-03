Exposição na Itália conta detalhes de vida pessoal de Papa

Mostra acontece entre 3 e 19 de março

O museu diocesano San Giovanni, na província de Asti, na Itália, vai receber uma exposição sobre a vida da família do papa Francisco de 3 a 19 de março.

Intitulada “De Gênova a Buenos Aires”, a mostra tem o objetivo de celebrar os quatro anos de pontificado de Jorge Mario Bergoglio, além de traçar a história de sua família, que tem origem italiana.

“A jornada de Bergoglio é o fio condutor da exposição. Ricas contribuições foram feitas pelos mais importantes centros de documentação italiana e argentina”, explicaram os responsáveis pela mostra.

A exposição é composta de 26 painéis ilustrando as principais etapas da vida da família do Papa, que migrou para a Argentina em 1929. A mostra também visa “não esquecer quando os italianos migraram para tentar a sorte em terras distantes, à procura de uma nova oportunidade, fugindo do desespero.

Da AnsaFlash