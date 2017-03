Estudantes de Panambi que pedem ônibus à Zanata para ir à escola

O vereador Silas Zanata (PPS) ouviu reivindicações dos alunos matriculados no EJA (Ensino de Jovens e Adultos) na Escola Estadual Joaquim Vaz de Oliveira que residem no distrito de Panambi. Eles pediram ao vereador ônibus para fazer o transporte até o distrito de Indápolis, onde está localizada a escola.

Devido à dificuldade de transporte para que os alunos de Panambi tenham acesso à escola, Silas vai discutir com as autoridades uma forma de disponibilizar o serviço aos alunos. A escola já tem 36 alunos matriculados para o curso.

Outros serviços

Na mesma reunião os moradores solicitaram ao vereador serviços de corte de árvores no entorno do campo de futebol de Indápolis. Segundo eles, as árvores tem galhos altos, volumosos e podres que podem cair a qualquer momento atingindo algum desportista.

Silas prometeu levar as indicações aos órgãos competentes para que sejam analisadas e tomadas as providências para o atendimento.