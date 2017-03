Estado Islâmico ataca hospital em Cabul e mata 30 pessoas

Homens armados invadiram centro hospitalar vestidos de médicos

Mais de 30 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um ataque contra um hospital militar de Cabul, no Afeganistão, realizado hoje (8) pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI). O Ministério da Defesa do Afeganistão confirmou o atentado, cometido por um quatro jihadistas ligados ao EI que invadiram o hospital vestidos de médicos e carregando armas e granadas. O porta-voz ministerial, Dawlat Waziri, disse que os quatro foram mortos pela polícia.

“O ataque terminou somente quando as forças de segurança afegãs entraram no edifício com o apoio de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e mataram os quatro militantes armados”, informou. O alvo do atentado foi o principal hospital militar do Afeganistão, o Sardar Mohammed Daoud Khan, que conta com 400 leitos. O presidente do país, Ashraf Ghani, em um discurso por ocasião do Dia Internacional da Mulher, comentou o ataque, dizendo que os afegãos testemunharam “um atentado terrorista que viola todos os valores de direitos humanos”. “Em todas as religiões, os hospitais são locais intangíveis.

Esse ataque a um hospital é um atentado a todos os afegãos e a todas as mulheres”, criticou.

Da AnsaFlash