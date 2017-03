Entidades da segurança pública promovem 1ª corrida e caminhada “Ninguém Segura essa Mulher”

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher (08 de março), a Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Mato Grosso do Sul (Aspra), em parceria com outras entidades ligadas à Segurança Pública do Estado, promove no dia 25 de março, a 1ª corrida e caminhada “Ninguém Segura essa Mulher”. O evento amador é aberto para a população em geral e contará com percurso de 5 KM, com largada prevista para as 17 horas, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas.

“O objetivo do evento é incentivar a prática esportiva e ao mesmo tempo, promover a integração entre as mulheres ligadas à segurança pública do Estado e a sociedade civil” falou a Sargento Juliane, Porta-voz da Aspra. “Apesar de existir um dia dedicado às mulheres, estas ainda lutam diariamente por mais direitos, respeito e igualdade”, completou a Sargento Betânia, Diretora de mulheres da Aspra.

Inscrições

As inscrições para adquirir o kit da corrida e caminhada devem ser feitas, exclusivamente, pelo site https://www.centraldacorrida.com.br/ até o dia 24 de março ou até esgotarem as vagas.

Os inscritos receberão o kit do atleta, contendo:

01 Camiseta em tecido Dry Fit;

01 Sacola;

01 Squeeze dobrável;

Número de Identificação;

Chip de Cronometragem.

Ao término do percurso, os inscritos receberão ainda kit de hidratação composto por água, fruta e isotônico, medalha e ainda participarão do sorteio de prêmios.

Mais informações pelo site https://www.centraldacorrida.com.br/ ou pelo telefone (67) 3023-7225.