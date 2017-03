Em parceria, Semed e Funed lançam projetos de fomento ao esporte

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) em parceria com a Funed (Fundação de Esporte de Dourados), lança na próxima segunda-feira dois projetos que visam a expansão e fomento do esporte individual e coletivo em diversas regiões da cidade.

De acordo com Jânio César Amaro, diretor/presidente da Funed, os Projetos “Escola de Esporte” e “Primeiro Passo – Caminhada Orientada” já foram amplamente debatidos pelos profissionais de educação física.

No Projeto “Escola de Esporte” a comunidade douradense terá acesso ao aprendizado e prática de dez modalidades, sendo elas, tênis de quadra e de mesa; ginástica rítmica; xadrez; vôlei de praia e de quadra; futsal; handebol; basquetebol e futebol de campo.

Já na modalidade caminhada, o “Primeiro Passo” contará com oito polos, sendo eles no BNH 1º Plano; nas praças do Parque Alvorada; Paraguaia; da Juventude; Altos da Boa Vista e Izidro Pedroso, assim como no Parque do Rego D´água e na Escola professora Avani Cargnelutti Fehlauer.

Neste projeto, profissionais de educação física estarão ministrando a caminhada orientada e a disciplina com o corpo nas atividades físicas. “Vamos fazer uma grande divulgação nas regiões onde serão montados os polos para estimular as comunidades a participar destes dois projetos, pois eles fazem parte do programa de governo da prefeita Délia Razuk. A prefeita entende que através do esporte seja ele individual ou coletivo é que se pode combater o stress; a ansiedade e principalmente o sedentarismo que muitas pessoas agregam em suas vidas no seu dia a dia” ressaltou Jânio.

Ele lembrou ainda que a Semed, através da secretária Audrey da Silva Milan Conti e Funed, idealizaram estes projetos para atender o anseio e a necessidade da mobilização do esporte nos bairros da comunidade, mas tendo a responsabilidade de ter em seu quadro, profissionais de educação física devidamente registrados no CREF (Conselho Regional de Educação Física) para ministrar as aulas.