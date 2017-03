Em blitz do IEL, estudantes procuram no estágio experiência para conquistar 1º emprego

Quem está em busca do primeiro emprego se vê em uma posição bem complexa e paradoxal: não conseguem uma oportunidade porque a principal exigência das empresas é ter experiência profissional, mas também não conseguem ter experiência profissional, se ninguém nunca os dá uma primeira chance.

Diante deste cenário, estudantes aproveitaram a blitz realizada pelo IEL, nesta quarta-feira (08/03), no campus da Uniderp na Avenida Ceará, em Campo Grande (MS), para se informar sobre oportunidades de estágio, considerado por eles uma forma de incrementar o currículo e abrir as portas do mercado do trabalho.

A estudante Giulia Micaella Soares, 19 anos, que está no 3º semestre de Direito, faz parte da parcela de jovens que tenta trabalhar, esbarra na falta de experiência e aposta que o estágio será sua primeira chance de iniciar uma carreira profissional. “Para um jovem conseguir um emprego é muito difícil. É aquela coisa: a maioria pede experiência, mas como vou conseguir se não dão oportunidade para gente começar?”, questiona.

A estudante do 3º semestre de Estética, Ana Karla Gonzaga de Moraes, 25 anos, se empolgou ao saber que há duas vagas disponíveis para alunos do seu curso. “Estava passando quando vi o banner do IEL e vim correndo para saber se tinha alguma vaga de Estética, e vou logo fazer meu cadastro no site para concorrer. Desde o ano passado estou procurando um estágio porque preciso aprender, ter experiência na minha área”, disse a universitária.

Aluna do 4º semestre de Arquitetura e Urbanismo, Jackeline Aparecida Bicudo, 22 anos, já tem cadastro no site do IEL e conta que o mantém atualizado para receber informações caso alguma vaga disponível se encaixe no seu perfil. “Estou procurando um estágio porque é uma forma de começar a carreira com o pé direito. Acho que para os jovens, que estão atrás do primeiro emprego, é um jeito fazer contatos, no meu caso, conhecer outros arquitetos e engenheiros, e colocar em prática o que se aprende na teoria”, afirmou.

Vinicius Castilho de Campos, 17 anos, do 3º semestre de Administração, espera começar a estagiar logo. “Já estou atrás de um estágio porque não quero deixar para o final do curso, acho que é bom, desde o começo, já começar a atuar na área. Essa experiência com certeza vai contar bastante na hora de ser contratado”, avaliou o estudante.

Vagas

A técnica do IEL, Jackeline Magalhães, responsável por essa ação de divulgação de vagas de estágio, analisa que os empregadores procuram candidatos que tenham alguma vivência no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que têm interesse em contratar estudantes, em razão do perfil jovem e inovador que eles possuem. “Na hora de contratar, as empresas levam muito em consideração o fato de o candidato ter um diferencial, como uma vivência maior no mercado de trabalho, uma experiência de intercâmbio, um curso, porque a pessoa com esse perfil vai poder contribuir muito mais para o dia a dia da empresa do que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento. Ao mesmo tempo, as empresas também estão buscando formar profissionais, e o estudante, na figura do estagiário, é uma força de trabalho nova, tem ideias novas, é versátil”, explicou.

Até o fechamento desta matéria, as seguintes oportunidades estavam disponíveis no banco de vagas do IEL: para alunos dos cursos superiores de Administração (16 vagas); Estética (2 vagas); Área de TI (1 vaga); Publicidade e Propaganda (1 vaga); Ciências Contábeis (2 vagas); Artes ou Pedagogia (1 vaga); Direito (2 vagas); Gestão de Recursos Humanos/ Processos Gerenciais (1 vaga); Química (1 vaga), e uma vaga para alunos do Ensino Médio, todas para Campo Grande. Para o município de Maracaju há uma vaga para alunos dos cursos superiores de Letras/Pedagogia.

Confira abaixo o calendário das blitzen nas instituições de ensino superior: