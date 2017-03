Educadores de Dourados aderem a Greve Geral por tempo indeterminado

Centrais Sindicais de todo o país devem realizar paralisação nacional contra as reformas do governo golpista de Temer e seus aliados

Em assembléia realizada na manhã desta sexta-feira (03), no SIMTED, trabalhadores/as em Educação de Dourados decidiram aderir à Greve Geral Nacional por tempo indeterminado, a partir do dia 15 de março.

A paralisação foi proposta pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) em indicativo de greve, aprovado pelos educadores de todo o país, no último dia 15 de janeiro.

O protesto é contra as reformas do governo de Michel Temer e seus aliados. Centrais sindicais de todo o país participam dessa mobilização contra a Reforma da Previdência e a proposta de Reforma Trabalhista.

Sindicatos de todo o Brasil – reunindo diversas categorias como bancários/as, trabalhadores/as dos Correios, trabalhadores/as das universidades entre outras – também devem paralisar as atividades reunindo forças na luta contra a retirada de direitos sociais e trabalhistas.

Os profissionais da Educação de Dourados – grupos magistério e administrativo das redes Municipal e Estadual de Ensino – entram em greve a partir do próximo dia 15, por tempo indeterminado, e já organizam uma agenda de atividades a serem realizadas antes e durante a paralisação.

Dia Internacional da Mulher

No dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, o SIMTED participa e convoca as mulheres a participarem de ações:

– às 14 horas, Ato na Praça Antônio João: “Nenhum Direito a Menos!”;

– às 17 horas, Marcha Pela Vida das Mulheres, da Praça Antônio João até o Teatro Municipal;

– às 18 horas, peça “Judith e sua Sombra de Menino”, no Teatro Municipal.

SIMTED participa de atividades em Campo Grande (MS) no dia 07 de março

– às 08 horas, na capital, acontece o Seminário sobre as pautas da Greve Geral – com o sociólogo e cientista político Emir Sader e a estudante secundarista do Paraná Ana Julia, conhecida pelo seu discurso na Assembleia Legislativa durante as ocupações das escolas do PR em 2016.

(A FETEMS convida estudantes secundaristas, com autorização dos/as pais/mães, para participarem do seminário)

– às 14 horas haverá Assembleia Geral da FETEMS.

O movimento paredista de Dourados debaterá as pautas da paralisação durante assembleias dos/as trabalhadores/as no SIMTED, de acordo com a organização do Comando Nacional de Greve.

Da Assessoria Simted Dourados