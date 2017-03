Ed Sheeran bate o próprio recorde e é o artista mais ouvido do Spotify

Ed Sheeran escolheu a hora certa de lançar o álbum “Divide”, porque o sucesso tá sendo muito grande! Além de receber grandes elogios dos fãs, a Billboard já anunciou que o CD pode estrear já no topo das paradas na próxima semana! Como prova de que o lançamento é mesmo muito bem aclamado, o ruivo conseguiu superar os próprios recordes no Spotify na última sexta-feira (04).

Segundo o próprio Spotify, Ed bateu o seu recorde de single mais ouvido no dia do lançamento do disco! E não foi só o próprio recorde, ele também bateu o recorde do álbum “Starboy” do The Weeknd. “Divide” foi ouvido mais de 56 milhões de vezes em 24 horas! “Shape Of You”, que já tinha o título de música mais ouvida, com cerca de 8 milhões de streamings, quando foi lançada em janeiro, alcançou a marca dos 10 milhões na última sexta-feira.

Juntando tudo, Sheeran foi o artista mais ouvido do dia, com 69 milhões de cliques! Se isso é pouco, não sabemos o que é muito! Nosso querido ruivinho está embarcando na nova fase da carreira, com muito sucesso e quebrando os próprios limites! É bonito de se ver.

Mais bonito ainda será o prazer de ver essa maravilha ao vivo,já que Ed virá ao Brasil ainda nesse semestre.

Do Purebreak