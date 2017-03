Dourados teve um dos fevereiros mais quentes dos últimos 38 anos

Em Dourados, a temperatura média do mês de fevereiro de 2017 foi de 26,2ºC. Esse foi o segundo mês de fevereiro mais quente da série histórica. Dados monitorados pela Embrapa Agropecuária Oeste, por meio do Guia Clima, demonstram que a média histórica da temperatura em fevereiro é de 25,1ºC.

“Nos últimos 38 anos, os fevereiros mais quentes foram registrados em 2010, com média de 26,4ºC e agora novamente em 2017, com 26,2ºC, portanto 1,1ºC acima do normal para este mês”, disse o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Danilton Luiz Flumignan.

Ao longo dos 28 dias de fevereiro, os douradenses enfrentaram 24 dias com temperaturas que passaram de 30ºC, ou seja, apenas 4 dias do mês registraram temperaturas abaixo dos 30ºC. O dia 21 de fevereiro foi o mais quente com registro de 36,5ºC.

“Desde 2009, as temperaturas do mês de fevereiro tem se apresentado acima da média histórica. Isso revela que, aparentemente, o mês de fevereiro vem esquentando ano após ano”, acrescenta Flumignan.

A altas temperaturas de fevereiro de 2017, registradas pela Embrapa, em Dourados, não são um fato isolado. Confira algumas outras notícias que apontam para registros da temperaturas elevadas em outras cidades do Brasil: